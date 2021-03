Thibaut Courtois is onder de indruk van Eden Hazard: "Hij is fitter dan ooit!"

Eden Hazard zit in een sukkelstraatje bij Real Madrid en de Rode Duivels. Hij gaat van de ene blessure in de andere maar toch oogt hij fitter dan ooit volgens Thibaut Courtois.

Net zoals vorig seizoen blijven de fysieke problemen Hazard achtervolgen. Na zijn nieuwe blessure was dan ook even sprake van een operatie. Maar uiteindelijk werd beslist om voor een natuurlijke revalidatie te gaan. Op die manier zou hij alsnog in actie kunnen komen tegen het einde van het seizoen én zou zijn EK gered kunnen worden. Voorwaarde is wel dat Hazard hard werkt en zijn revalidatieschema's nauwgezet opvolgt. Iets wat ook het geval blijkt te zijn.



Zo vertelde ploegmaat en landgenoot Thibaut Courtois bij VTM dat hij zijn maatje zelden zo hard heeft zien werken. En de doelman is goed geplaatst om te oordelen, ook bij de nationale ploeg en bij Chelsea deelden ze al vaak de kleedkamer. "Na zijn vorige blessure had hij het enkele dagen wat moeilijker. Maar nu zie ik hem heel hard werken en trainen. Ik ben er zeker van dat hij fitter dan ooit is. Dat is natuurlijk moeilijk te zien omdat hij weer een kleine blessure heeft. Maar op fysiek vlak heb ik hem nooit zo scherp gezien", aldus Courtois.