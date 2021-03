OFFICIEEL: Manchester City bevestigt afscheid van clubicoon

Sergio Agüero verlaat Manchester City aan het einde van het seizoen. Het nieuws is allesbehalve een verrassing, maar is nu ook bevestigd door de Engelse topclub.

Het contract van Sergio Agüero loopt aan het einde van het seizoen af. Het was al langer duidelijk dat er geen onderhandelingen of verlenging zou aankomen. Via de sociale media wordt dat nu ook bevestigd.

Agüero kan deze zomer dus gratis opgehaald worden. Onder meer FC Barcelona heeft interesse in de Argentijnse aanvaller. De Catalanen hopen op die manier boezemvriend Lionel Messi te houden.