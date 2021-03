Voor minder dan twintig miljoen euro wordt er zelfs niét gepraat: 'Club Brugge ontvangt eerste telefoontje van Europese topclub voor Noa Lang'

De jacht is begonnen. Club Brugge heeft een eerste telegram ontvangen voor Noa Lang. Het lijkt nu al zeker dat blauw-zwart langs de kassa zal passeren.

Club Brugge huurt Noa Lang van AFC Ajax met een verplichte aankooptie - die is ondertussen al gelicht - van zes miljoen euro. Maar de kans lijkt klein dat de Nederlandse aanvaller ook volgend seizoen nog in het Jan Breydelstadion te zien zal zijn.

Volgens CalcioMercato heeft AC Milan de stoelendans geopend. Paolo Maldini heeft contact opgenomen met Club Brugge om te polsen naar de voorwaarden van Lang. Voor de duidelijkheid: voor minder dan twintig miljoen euro zal Vincent Mannaert zelfs niet antwoorden.

Ik weet niet of ik volgend seizoen nog bij Club Brugge zal voetballen

Ook Lang zelf lijkt zinnens om zijn topseizoen te verzilveren. “Ik weet niet of ik volgend seizoen nog bij Club Brugge zal voetballen”, liet hij eerder deze week optekenen. “Eerlijk is eerlijk: ik kan wel zeggen van wel, maar in voetbal weet je het niet.”