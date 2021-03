'Dat Nmecha het zo goed doet met Duitse beloften kan dubbel naar gevolg hebben voor Anderlecht'

Lukas Nmecha maakt de nodige indruk met de beloften van Duitsland op het EK U21. En dat heeft mogelijk ook gevolgen voor Anderlecht.

Nmecha is heel goed bezig bij de beloften van Duitsland. Hij is betrokken in het leeuwendeel van de goals van de Duitsers en heeft ze zo op weg gezet naar een 4 op 6 in de groep.

Winst tegen Roemenië en eind mei mag er gespeeld worden in de kwartfinales met oog op eindwinst in het EK.

Gevolgen?

Al kan dat ook zijn gevolgen hebben voor Anderlecht. Stel dat zij vierde worden of play-off 2 winnen, dan mist Nmecha mogelijk de beslissende play-off voor Europees voetbal weet Het Nieuwsblad.

Bovendien is het ook geen goede zaak voor paars-wit dat Nmecha nu in de kijker loopt. Diverse clubs zijn gecharmeerd door hem, mogelijk kan Manchester City een zaakje doen. "Hij heeft goed gekozen voor Anderlecht", gaf coach Kuntz wel aan op een persconferentie. "Het is een stabiele club voor hem."