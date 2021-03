Bondscoach heeft een uitgesproken mening over gedrag van Cristiano Ronaldo na afgekeurde goal

Cristiano Ronaldo was woedend nadat zijn winning goal tegen Servië afgekeurd werd. De Portugese bondscoach blijft pal achter zijn aanvoerder staan.

Nadat de Nederlandse scheidsrechter zijn winnende doelpunt tegen Servië bij een 2-2-tussenstand niet goedkeurde, stapte Cristiano Ronaldo woedend het veld af. Hij gooide daarbij zijn aanvoerdersband op de grond.

Bondscoach Fernando Santos blijft Ronaldo steunen als kapitein van de ploeg. “Hij houdt de aanvoerdersband, voor altijd”, zei Santos in zijn voorbeschouwing op de match tegen Luxemburg. “Cristiano is een nationaal boegbeeld.”

Santos ziet geen reden om Ronaldo te bestraffen. “Als hij nu mij, zijn teamgenoten of de bond had beledigd met zijn houding, dan hadden we een andere situatie gehad. Maar dat is niet het geval. Het ging om een moment van enorme frustratie. En we hebben het over een speler met een enorme winnaarsmentaliteit. Niemand zal zeggen dat zijn reactie netjes was, maar er is geen enkele discussie of Cristiano aanvoerder moet blijven.”