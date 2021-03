"Is dat dan onredelijk om te vragen?" en "Op automatische piloot?": Kritiek op Rode Duivels, Thibaut Courtois ziet duidelijk lichtpunt

De Rode Duivels zijn met 4 op 6 aan de WK-kwalificatiecampagne begonnen. Niet de verhoopte 6 op 6, maar toch zien ze daar nog niet al te veel graten in bij de Belgen. En dat is misschien ook maar terecht alles bij elkaar.

"Is het onredelijk om iets meer te vragen als analist, fan, reporter, ... van de Rode Duivels?", vroeg Jan Mulder zich hardop af bij VTM. "Het is een wereldklasseploeg. Je staat nummer 1 op de wereld. Ik wil dan iets meer klassemomenten zien. Of is dat dan onredelijk?"

"Ik had dat gevoel tegen Wales ook al", pikte Marc Degryse in. "We hebben twee wedstrijden niet op ons niveau gespeeld, verre van." Olivier Deschacht had ook zijn mening: "Misschien te veel op automatische piloot?"

Op naar 7 op 9?

En toch: 4 op 6 is zeker niet slecht, want met een match tegen Wales en een uitwedstrijd in Tsjechië zijn twee van de lastigste wedstrijden in de campagne al achter de rug. Wit-Rusland en Estland mogen nog minder goed verwacht worden in ieder geval.

"Dinsdag winnen en dan heb je met zeven punten een geslaagd begin. Niet het beste, maar ook niet slecht", besloot Thibaut Courtois met een hoopgevende quote. Normaal gezien mag Wit-Rusland geen probleem zijn voor de Belgen.