Gewezen sportief directeur van Belgische profclub voor zedenfeiten zes jaar de cel in

Echt sportnieuws op zich is het niet, maar het is wel ernstig genoeg om te vermelden: een gewezen sportief directeur van een Belgische profclub moet voor jaren de cel in.

KSV Roeselare ging vorig jaar failliet, enkele maanden nadat Jolan F. er sportief directeur werd. Hij werd toen al een dubieuze rol in een en ander verweten. Zes jaar cel Uiteindelijk bleek hij ook betrokken in flink wat zedenzaken. Meer dan vijftien klachten kwamen uiteindelijk binnen. Volgens VRT NWS is hij nu veroordeeld tot liefst zes jaar cel. Er zijn een 17-tal slachtoffers tussen 13 en 18 jaar.