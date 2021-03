Speler die drie prijzen pakte met Anderlecht gaat in Brazilië aan de slag

Van 2008 tot 2013 speelde Rubenilson dos Santos da Rocha, beter bekend als Kanu, bij Anderlecht. Nu gaat hij terug in Brazilië aan de slag.

Middenvelder Rubenilson dos Santos da Rocha, beter bekend als Kanu, gaat opnieuw in Brazilië voetballen. Ondanks zijn 33 lentes heeft hij een nieuw contract getekend bij Juazeirense.

"Hij is een getalenteerde en zeer ervaren speler. We hebben veel moeite gedaan om hem aan te trekken", liet de club in een officiële verklaring weten.

Kanu speelde 13 jaar lang in het buitenland. Hij kwam uit voor onder andere Cercle, Terek Grozny, Omonia Nicosia en Al Raed. Van 2008 tot 2013 speelde hij bij Anderlecht. In 2010 pakte hij de titel, in 2012 de titel en de supercup.