De Belgische 'Il Fenomeno': ondanks amper speeltijd bij zijn club staat zijn naam al lang op de EK-lijst

't Is gewoon een wonder. Vind er nog maar eens eentje in het internationale voetbal die amper een impact heeft bij zijn ploeg, maar eens bij zijn nationaal team verandert in een superefficiënte killer. Michy Batshuayi tart de wetten van het voetbal.

Vertel ons eens: welk topland gaat er een spits meenemen naar het EK die tot nu toe 698 minuten gespeeld heeft bij zijn club en daarin één keer scoorde en twee assists gaf? En die trouwens in de pikorde bij zijn club achter een andere landgenoot staat? U moet ons het antwoord schuldig blijven? Wij u ook... Michy Batshuayi is wel de uitzondering.

Die statistiek

In de laatste tien matchen die hij voor België speelde, scoorde hij tien keer. De drie wedstrijden waarin hij in die tijdspanne niet scoorde kreeg hij slechts een invalbeurt van minder dan 20 minuten. In totaal zit hij nu aan 22 goals in 33 caps. En dat in slechts 1.518 minuten. Da 's een goal om de 46 minuten hé! Daar zijn amper verklaringen voor te vinden.

Of wel? Batshuayi meent zelf dat het allemaal van het vertrouwen in hem afhangt. "Iedereen kent mijn moeilijke situatie bij mijn club. Het doet altijd deugd om bij de nationale ploeg te komen. Hier heb ik een goeie relatie met de coach, hier krijg ik vertrouwen van de coach. Bij mijn club niet", zei hij dinsdagavond.

't Is een feit. Benteke komt in de pikorde bij Crystal Palace voor hem. Ayew en Zaha trouwens ook. Maar op het lijstje voor het EK staat Batshuayi nu al. Benteke, daar moet nog over gediscussieerd worden. Batsman gaat altijd mee.

Vertrouwen

Roberto Martinez heeft het niet zo moeilijk met de tactisch minder onderlegde aanvaller. Martinez is een coach voor wie aanvallers doelpunten moeten maken. Romelu gedijt daar ook het best in. Veel afhaken moet Batshuayi niet doen: in de box komen en binnenschieten. Zoals die eerste tegen Wit-Rusland: niet nadenken, bal voor de voet en uithalen met de linker.

We waren er voor de match nog over aan het palaveren onder collega's. Toen nog in de veronderstelling dat het moeilijk ging worden, gebrainwasht door Courtois en Martinez die zeiden dat Wit-Rusland een stevige tegenstander was. Maar ja, Batshuayi maakt er al minstens één, was de teneur. Zo groot is het vertrouwen in de tweede spits ook bij de media. Tja, de Braziliaanse Ronaldo moet zijn bijnaam misschien wel afgeven: Il Fenomeno.