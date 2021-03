De weg naar Qatar: Duitsland maakt zich belachelijk tegen... Noord-Macedonië, Engeland wint in extremis

De internationals druppelen opnieuw binnen bij hun clubs, maar ook vanavond stonden er nog enkele WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Een overzicht.

Engeland 2 - 1 Polen

De wedstrijd leek lange tijd op een gelijkspel te eindigen, maar in de slotminuten zorgde Harry Maguire voor een Engels feestje. The Three Lions starten met een perfect rapport aan de weg naar Qatar.

Bosnie-Herzegovina 0 - 1 Frankrijk

Les Bleus hadden het vanavond niet onder de markt in Sarajevo. Antoine Griezmann vond op het uur dan toch een gaatje. Frankrijk start de campagne met zeven op negen.

Duitsland 1 - 2 Noord-Macedonië

Die Mannschaft liet zich vanavond in eigen huis ringeloren door Noord-Macedonië. Eljif Elmas bezorgde het bescheiden voetballandje in minuut 85 het absolute delirium. Duitsland wederom onder druk.

Overige resultaten:

Griekenland 1 - 1 Georgië

Spanje 3 - 1 Kosovo

Litouwen 0 - 2 Italië

Noord-Ierland 0 - 0 Bulgarije

Oekraïne 1 - 1 Kazachstan

Oostenrijk 0 - 4 Denemarken

Moldavië 1 - 4 Israël

Schotland 4 - 0 Faroeër

Andorra 1 - 4 Hongarije

San Marino 0 - 2 Albanië

Armenië 3 - 2 Roemenië

Liechtenstein 1 - 4 IJsland