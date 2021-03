In het hoofd van Roberto Martinez: een pak zekerheden, moeilijke knopen en drie plaatsen voor... acht spelers

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Wit-Rusland heeft voor antwoorden gezorgd. En voor luxeproblemen. Op negentig minuten zorgden sommige spelers er namelijk voor dat ze komende zomer geen vakantieplannen moeten maken

Het is geen toeval dat Robert Martinez net gisterenavond pleitte voor een uitbreiding van de EK-selectie. De bondscoaches mogen momenteel 23 spelers selecteren, maar de Spanjaard - en vele andere selectieheren met hen - hopen op 25 of zelfs 26 pionnen.

Er zijn natuurlijk een pak zekerheden in de kern van de Rode Duivels. Naar alle waarschijnlijkheid kiest Martinez voor drie doelmannen, zes centrale verdedigers, vier flankspelers, vijf middenvelders, drie aanvallend ingestelde spelers en twee centrumspitsen.

© photonews

Met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels zijn de plaatsen in doel bezet. Ook de zes centrale verdedigers lijken zo goed als vast te staan: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jason Denayer en Dedryck Boyata mogen de koffers al pakken. Verder lijkt Brandon Mechele de meest logische optie, mede door de blessures van Hannes Delcroix en Zinho Vanheusden.

Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard en Yannick Carrasco lijken dan weer de vier heren die de flank mogen afdweilen. Hét voordeel is dat Martinez onder anderen Hazard en Carrasco met hun polyvalentie ook andere posities kunnen innemen. Op een EK kan zo’n twist zomaar voor dat ene procentje zorgen.

Vervolgens duiken we even naar de spitsenposities. Romelu Lukaku is niet alleen zeker van een selectie, maar ook van een basisplaats. Als tweede centrumaanvaller kiest Martinez naar alle waarschijnlijkheid voor Michy Batshuayi. Christian Benteke knokte zich de voorbije maanden uit de vergeetput bij Crystal Palace, maar de statistieken van Batsman bij de nationale ploeg zijn simpelweg wat ze zijn: ongelooflijk.

Op die manier tellen we al vijftien namen, nog acht te gaan. Vijf middenvelders en drie aanvallend ingestelde én creatieve jongens. Op het middenveld zijn Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Leander Dendoncker zekerheden. De creativiteit komt dan van Eden Hazard - we gaan ervan uit dat hij wél fit geraakt, in tegenstelling tot Axel Witsel - en Dries Mertens.

Nog drie plaatsen voor… acht spelers

Met de huidige regelgeving moet Martinez drie keuzes maken uit acht spelers. Wie komt er momenteel nog in aanmerking? Nacer Chadli, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Dennis Praet, Adnan Januzaj, Yari Verschaeren, Hans Vanaken en Leandro Trossard. Albert Sambi Lokonga was de voorbije tien dagen dan wel bij de groep, maar speelde geen minuut. We hebben zijn naam dan ook gemakshalve geschrapt.

Daarnaast heeft Dennis Praet gisteren bewezen dat hij één van de opties is om Axel Witsel te vervangen. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht had maanden niet gevoetbald, maar voetbalde verticaal én in één tijd. Met Praet in de selectie heeft Martinez de keuze tussen hem en Dendoncker en moet Kevin De Bruyne nooit een rijtje lager voetballen.

Van drie naar twee

Jérémy Doku, Leandro Trossard én Hans Vanaken toonden gisteren alledrie dat ze een plaats op het EK waard zijn, terwijl Yari Verschaeren nog steeds één van de absolute protégés van Martinez is. Voor Januzaj en Chadli lijkt de kans héél klein dat ze er bij zullen zijn. Snappen jullie nu allemaal waarom Martinez extra plaatsen nodig heeft?