Een maand geleden tekende hij een nieuw contract, maar spelen deed hij nog niet

Op 1 maart tekende ex-Rode Duivel Yassine El Ghanassy een contract bij het Hongaarse Ujpest FC. In een maand tijd kon de 30-jarige flankaanvaller nog niet spelen voor zijn nieuwe club.

Op 1 maart 2021 haalde het Hongaarse Ujpest FC de Belgische flankaanvaller Yassine El Ghanassy binnen. De ex-Gentenaar was sinds 20 oktober 2019 gestopt met voetballen nadat zijn contract bij Nantes werd opgezegd. Momenteel probeert de tweevoudige Rode Duivel zijn carrière te herlanceren, maar daar kwam tot op de dag van vandaag nog niets van in huis.

Een vreemde carrière

Op 8 november 2008 mocht een zekere Yassine El Ghanassy debuteren in de Jupiler Pro League. De toen 18-jarige flankaanvaller kreeg zijn kans van Michel Preug'homme en werd tegen FCV Dender in de basis gedropt. Op 22 augustus 2010 maakte El Ghanassy zijn eerste doelpunt voor Gent in de competitie. Francky Dury was trainer toen El Ghanassy twintig minuten voor tijd inviel op Charleroi en de 1-3 eindstand vastlegde.

In de zomer van 2012 werd de flankaanvaller uitgeleend aan West Brom. Slechts drie keer speelde hij er voor het eerste elftal. In de winterstop kwam hij al terug richting België, maar werd hij meteen opnieuw uitgeleend aan het Nederlandse Heerenveen. Daar kon hij op een half jaar tijd wel overtuigen. Met vijf doelpunten en drie assists in 14 wedstrijden deed hij het zeker en vast niet slecht in de Eredivisie. Bij zijn terugkomst in Gent speelde hij weer zeer goed in de Pro League, maar in de winterstop kon El Ghanassy het hem toch niet laten om te vertrekken naar Al-Ain FC in de Verenigde Arabische Emiraten.

In totaal speelde Yassine El Ghanassy 173 keer voor de Buffalo's, maar in september 2014 werd hij voor de eerste keer in zijn carrière vrije speler. Hij ontbond zijn contract bij Gent omdat hij niet meer voorkwam in de sportieve plannen van Hein Vanhaezebrouck. Tot maart 2015 had de flankaanvaller geen club, maar toen tekende hij plots bij het Noorse Stabaek Fotball. Na amper een jaar in Noorwegen keerde El Ghanassy terug naar België. Met grote trots werd hij voorgesteld bij KV Oostende.

Miserie, miserie, miserie

Bij Oostende kreeg El Ghanassy een prestatiegericht contract. Hij moest zich eerst bewijzen voordat Oostendenaren hem een verbeterd contract gaven. In totaal speelde hij 60 wedstrijden voor de Kustboys, maar in de zomer van 2018 kwam daar ook een einde aan. Hij tekende bij het FC Nantes van de kampioenenmaker van Leicester, Claudio Ranieri. Nooit wist hij er te scoren en ook een assist kon hij er nooit geven. Op 20 oktober 2019 ontbond El Ghanassy zijn contract bij Nantes en werd hij voor de tweede keer vrije speler.

Roland Duchâtelet

Nu is Yassine El Ghanassy aan een nieuw hoofdstuk bezig bij het Hongaarse Ujpest van de Belg Roland Duchâtelet. De voormalige voorzitter van Standard kende El Ghanassy nog van in de Jupiler Pro League. Ook enkele andere ex-Pro League spelers zijn aan de bak bij Ujpest. Giorgi Beridze (ex-Lokeren en Gent), Yohan Croizet (ex-OHL, KV Mechelen en Virton), Georgios Koutroumpis (ex-Standard) en Nemanja Antonov (ex-Moeskroen) hebben ook allemaal een verleden in de Belgische competitie.