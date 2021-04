Guardiola haalt loftrompet boven: "Hij is onvervangbaar"

Het einde van een tijdperk, te vergelijken met het vertrek van Vincent Kompany bij Manchester City. Sergio Agüero, tien jaar de speerpunt van de Citizens, verlaat eind dit seizoen de club. Pep Guardiola stak alvast nog eens de loftrompet af.

Agüero maakte de hele run van City naar de top mee. Hij won vier titels, een FA Cup en vijf League Cups. Voor Guardiola is hij de man die City mee groot gemaakt heeft. "Sergio is onmogelijk te vervangen", vertelde de City-manager aan Sky Sports.

"Ik zou kunnen stellen dat hij op het gebied van cijfers vervangbaar is, maar dat is niet makkelijk als je ziet dat hij meer dan 360 wedstrijden gespeeld heeft voor de club en daarin meer dan 250 doelpunten maakte . Om nog maar te zwijgen over al de titels die hij gewonnen heeft..."

"Hij is een legende, de beste spits die de club ooit gehad heeft. Daarom is hij onvervangbaar voor de fans, staf, spelers die met hem in het team speelden en managers die met hem werkten. Zonder hem zouden we nooit hetzelfde verwezenlijkt hebben in de afgelopen seizoenen."