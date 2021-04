Jonge, talentvolle Belg bloeit weer op in Nederlandse tweede klasse na degradatievoetbal met Waasland-Beveren: "Ben weer van het spelletje gaan houden"

Sinds hij bij Waasland-Beveren vertrok zijn we in België Xian Emmers wat uit het oog verloren. De 21-jarige middenvelder is nog steeds eigendom van Inter, maar wordt uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser Almere City.

Na twee seizoenen degradatievoetbal leeft hij weer op in Nederland. “Dat is qua voetbalstijl niet echt op mijn lijf geschreven, dus kwam het er steeds niet uit”, zegt hij bij Voetbalzone.nl. “Deze club wil dolgraag groeien en trekt daarvoor spelers aan die dezelfde ambitie hebben. Het aanvallende voetbal ligt me ook veel beter en ik ben hier geweldig opgevangen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik hier weer van het spelletje ben gaan houden. Bij mijn vorige clubs had ik niet vaak de bal en dat doet iets met een middenvelder." Voor Emmers, zoon van voormalig Belgisch international Marc, is het ook niet makkelijk om zijn eigen weg te vinden. “Dan teken je bij een absolute topclub en dan wil iedereen iets van je. Natuurlijk heeft iedereen met druk te maken in dit wereldje. Dat hoort er ook bij, maar het maakt het niet makkelijker als je een beroemde vader hebt, je bij de Europese top onder contract staat en noem het allemaal maar op."