Aanvoerdersband van Cristiano Ronaldo verkocht voor 64.000 euro: opbrengst gaat naar kind met zeldzame spierziekte

Cristiano Ronaldo was enkele dagen geleden niet gediend met de beslissing van de scheidsrechter in de wedstrijd Servië-Portugal om een geldig doelpunt niet goed te keuren. Hij besloot om de aanvoerdersband op de grond te gooien en het veld te verlaten.

De aanvoerdersband die Cristiano Ronaldo tijdens deze wedstrijd heeft gebruikt, is nu gebruikt om te verkopen op een veiling. Zo had een koper 64.000 euro over om de kapiteinsband van de Portugese vedette te kopen.

Het geld is voor een zeer mooi initiatief, want zo gaat de 64.000 euro naar een kindje van zes maanden die te maken krijgt met een zeldzame spierziekte. Volgens Sporza lopen de kosten van de behandeling voor deze ziekte op tot twee miljoen euro.