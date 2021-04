Geen oplossing voor Cercle Brugge betekent geen nieuw stadion voor Club Brugge

Bij Club Brugge willen ze zo snel mogelijk aan de bouw van het nieuwe stadion beginnen. Maar de club heeft één groot probleem

Dit probleem is de situatie waarin stadsgenoot Cercle Brugge zich in bevindt. Er is nog geen duidelijkheid over het feit waar zij dan kunnen spelen en daardoor kan er voorlopig geen nieuw stadion worden gebouwd.

Voorzitter Vincent Goemaere laat in de Krant van West-Vlaanderen weten dat het geen optie is om tijdelijk in het nieuwe stadion van Club te spelen. Cercle hoopt nog altijd dat de piste van de Blankenberse Steenweg lukt, maar daar is nog altijd geen zekerheid over.



Dat kan volgens Groen-Zwart nog jaren duren en eerder gaan ze volgens de voorzitter niet weg uit het Jan Breydelstadion. Juridisch staat Cercle daar volgens hem sterk genoeg voor. Hij beseft wel dat er in het huidige stadion de nodige verbouwingen en renovaties moeten gebeuren.