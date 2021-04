Verrassing van formaat in de Premier League: West Bromwich Albion vernedert Chelsea op Stamford Bridge

Chelsea is haar ongeslagen reeks onder Thomas Tuchel kwijt. De Engelse topclub heeft deze middag met zware 2-5 cijfers verloren van West Bromwich Albion, de voorlaatste in de stand. Chelsea moest wel meer dan een helft met tien man spelen.

Chelsea leek deze middag een makkelijke opdracht te krijgen met West Bromwich Albion en na een half uur leek het ook al binnen te zijn voor de ploeg van Tuchel na een doelpunt van Pulisic. Thiago Silva pakte iets later echter een rode kaart en daarom Moest Chelsea bijna een uur met tien man verder.

West Brom profiteerde optimaal en kwam voor de rust nog op 1-2 via twee doelpunten van Matheus Pereira. In de tweede helft ging Chelsea dan ook op zoek naar de gelijkmaker, maar het werd nog erger, want Robinson en Diagne zorgde voor een verrassende 1-4 tussenstand.

Chelsea leek wel nog even in de wedstrijd te komen via een doelpunt van Mount, maar uiteindelijk legde Robinson met zijn tweede van de middag de zware 2-5 eindstand vast. Door deze nederlaag blijft Chelsea vijfde en moeten ze opletten voor West Ham en Tottenham, de nummers vijf en zes in de Premier League. West Brom staat nu op de voorlaatste plaats.