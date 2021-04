Napoli maakt er een spektakelstuk van tegen hekkensluiter, Lazio pakt met 9 spelers belangrijke driepunter

In de Italiaanse Serie A werd er heel wat gevoetbald zaterdagmiddag. Dries Mertens was belangrijk voor Napoli en ook een ex-Genkspeler liet zich opmerken.

Napoli nam het met Dries Mertens op tegen hekkensluiter Crotone. Maar een walk in the park werd het niet voor de thuisploeg. Na een twintigtal minuten leek er geen vuiltje aan de lucht na doelpunten van Insigne en Osimhen (ex-Charleroi) laar enkele minuten later werd de aansluitingstreffer gemaakt.

Dries Mertens leek de Napolitanen op een rustgevende 3-1 voorsprong te zetten met een mooie vrije trap maar na de rust kwam Crotone helemaal terug tot 3-3 via (opnieuw) Simy en Junioer Messias. Een kwartier voor tijd kon Giovanni Di Lorenzo de 4-3 eindstand binnenwerken. Napoli blijft zo meeden in de strijd om een Champions League-ticket in de Serie A.

Romeinen winnen en verliezen

Wie ook nog meedoet in die strijd is Lazio Rome. De club uit de Italiaanse hoofdstad kon pas in de 89e minuut de 2-1 scoren via een penalty en verloor in de blessuretijd nog Correa én Lazzari met een rode kaart. Maar uiteindelijk werd er toch gewonnen met 9 spelers.

Stadsgenoot AS Roma lijkt de rol te moeten lossen met de top 5. Op bezoek bij Sassuolo kwam AS Roma niet verder dan 2-2. Roma kwam tweemaal op voorsprong via Pellegrini en Bruno Peres maar Traoré en Raspadori hingen de bordjes opnieuw gelijk.

Malinovskyi levert de doelpunten aan

Ook Atalanta doet het nog altijd uitstekend in Italië. Tegen Udinese kwam de ploeg uit Bergamo 2-0 voor, het tweede doelpunt werd aangegeven door Ruslan Malinovskyi. Pereyra scoorde de aansluitingstreffer maar Malinovskyi kon opnieuw aangever zijn voor een derde doelpunt van Atalanta. Stryger Larsen deed de hoop opleven voor Udinese maar het was niet genoeg.

Eerder speelde AC Milan 1-1 gelijk tegen Sampdoria. Daardoor kan leider en stadsrivaal Inter nog wat extra uitlopen in de rangschikking.