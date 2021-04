Bundesliga: Borussia Dortmund verliest cruciaal duel voor laatste Champions League-ticket

Het wordt moeilijker en moeilijker voor Thorgan Hazard, Meunier en Witsel m Champions League-voetbal af te dwingen voor volgend seizoen.

Voor de 27e speeldag stond Borussia Dortmund vier punten achter de vierde plek van Eintracht Frankfurt. Winst tegen de rechtstreekse concurrent zou de strijd om het laatste Champions League-ticket weer helemaal doen openbarsten.

Maar al na 10 minuten stonden de Borussen op achterstand na een eigen doelpunt van Nico Schulz. Een minuut voor rust bracht Hummels de bordjes opnieuw in evenwicht. Na een uur ging Thorgan Hazard, de enige Belg in de basis, naar de kant voor Knauff maar ondanks vier wissels kon Dortmund de zege niet naar zich toetrekken. Erger zelfs, André Silva maakte in de 87e minuut de 1-2. Zo wordt het wel een heel lastige klus voor Dortmund om een ticket voor het kampioenenbal af te dwingen.

Wolfsburg blijft zicht houden op Champions League-voetbal

Nog in Duitsland ging de derde met de hakken over de sloot winnen tegen FC Köln. Een doelpunt van Brekalo volstond. Wolfsburg mag misschien nog hopen op een tweede plaats binnen enkele weken. Later wordt namelijk nog een duel tussen Leipzig en Bayern-München gespeeld.

Schalke blijft verliezen

Onderin de stand slaagde Arminia BIelefeld erin om een belangrijk punt te pakken op het veld van Mainz. Met het punt blijft Bielefeld wel op de voorlaatste plaats staan, maar ze laten Mainz alleszins niet verder uitlopen in de stand en houden het zo spannend.

Voor Schalke is er echter niet veel spanneds meer aan. Ook zaterdagmiddag ging Schalke onderuit. Een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar kon het 2-1 verlies niet afwenden. Schalke staat laatste met 10 punten, op 14 punten van een veilige plek.