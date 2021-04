Yannick Thoelen baalt na nederlaag tegen STVV: "Alles waar Mechelen voor staat, was niet aanwezig"

KV Mechelen gaf niet thuis voor de pauze. Na de 2-0 ruststand verzette Malinwa de bakens, maar het was onvoldoende om aanspraak te maken op een punt of meer. Een zure maar verdiende nederlaag voor KV Mechelen, wiens kansen op POII een stevige knauw hebben gekregen.

Yannick Thoelen, die in de tweede helft met een miraculeuze redding KV Mechelen in de match hield, had er na afloop flink de pest in. De doelman beseft dat de kansen op POII serieus geslonken zijn.

"We geven de wedstrijd gewoon weg in de eerste helft. We waren niet op de afspraak, zo simpel is dat. Jammer dat we twee vermijdbare doelpunten weggeven."

Al oogde KV Mechelen voor de pauze ook bij momenten gelaten. "Mentaliteit, passie, vuur... Daar staat Mechelen voor, en dat was er de eerste helft niet. Dit is een heel harde les. Ik geef het niet op, maar POII is ver weg. Dit is ontzettend zuur na onze goede tweede helft van het seizoen", besluit Thoelen, die erg dichtbij een contractverlenging staat.