Witsel praat voor het eerst over zijn blessure: "Als een takje dat in twee brak" en "Volgende weken cruciaal"

Axel Witsel heeft zaterdagavond een update gegeven over zijn revalidatie en zijn plannen. Zijn achillespeesblessure evolueert goed, maar... 'veel zal afhangen van de komende twee-drie weken!"

“Het was als een takje dat in twee brak”, vertelt Witsel in de video. “Ik hoorde een luide krak en ik wist meteen dat ik mijn achillespees gescheurd had.”

Hij geeft ook aan dat zijn revalidatie bij Lieven Maesschalck goed verloopt. “We werken al een jaren samen bij de Rode Duivels en ik denk dat het heel belangrijk is om te revalideren op een plek waar je de mensen kent en vertrouwt. Je moet je comfortabel voelen.”

Maar een update over het EK, dat kon hij nog niet geven. “Geen idee wanneer ik terug op het trainingsveld zal staan. Het hangt allemaal af van hoe ik de komende twee, drie weken zal evolueren.”