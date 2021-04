Trainer van Crystal Palace blijft scherp voor Batshuayi: "Een van de acht doelpunten scoren tegen Wit-Rusland is niet hetzelfde"

Michy Batshuayi was tegen Wit-Rusland opnieuw goed voor een doelpunt bij de Rode Duivels. Maar bij zijn club Crystal Palace loopt het wat stroever.

Na de wedstrijd tegen Wit-Rusland liet Batshuayi zich ontvallen dat hij het heel lastig heeft bij zijn club en hernieuwde energie heeft wanneer hij bij de Rode Duivels komt.

Roy Hodgson, trainer van Crystal Palace, was niet onder de indruk van de uitspraken van zijn bankzitter. "Het is ook normaal. Elke speler die niet aan veel spelen toekomt bij zijn club en dan wel goed speelt bij zijn nationale ploeg, krijgt de vraag waarom het daar niet loopt", vertlet hij aan The Daily Mirror.

"Maar ik zou hem ook willen aanraden om voorzichtig te blijven. Tegen Wit-Rusland een van de acht doelpunten scoren is niet hetzelfde als invallen tegen Everton straks en dan enkele doelpunten maken. Ik wil niets afdoen afdoen aan zijn prestatie maar de kwaliteit van de Belgische selectie tegenover die van WIt-Rusland is helemaal anders dan die tussen twee Premier League-ploegen", besluit Hodgson.