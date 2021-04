Opschudding tijdens Valencia - Cadiz: spelers stappen van veld na racistisch incident

Opschudding in La Liga tijdens een wedstrijd tussen Cadiz en Valencia. De spelers van Valencia stapten gezamenlijk van het veld nadat Eibar-speler Cala een racistische verwensing naar Valencia-verdediger Diakhaby slingerde.

Na ongeveer dertig minuten spelen vond er een opstootje tussen Diakhaby en Cala plaats. Volgens de verdediger van Valencia beledigde Cala hem op een racistische manier. Cala ontkende maar de ploegmaats van Diakhaby besloten om uit solidariteit mee van het veld te stappen.

Diakhaby was duidelijk geëmotioneerd door het hele voorval en had tranen in de ogen toen hij het veld verliet. Na ongeveer een kwartier kwamen de spelers van Valencia terug het veld op. Volgens een statement van de ploeg was dit op vraag van Diakhaby zelf.

De ref en de wedstrijdafgevaardigde hadden beiden de verwensingen van Cala niet gehoord, waardoor Valencia een fortfaitnederlaag riskeerde mochten ze in de kleedkamer gebleven zijn.