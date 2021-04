Yuma Suzuki: 15e treffer en omnipresent tegen KV Mechelen, maar: "Nog heel veel groeimarge"

Niet toevallig was het Yuma Suzuki die voor de openingstreffer zorgde tegen KV Mechelen. De 24-jarige Japanse spits was een constante gesel voor de Malinwa-defensie.

Wouter Vrancken kondigde het vrijdag al aan: Suzuki is een ambetanterik om tegen te spelen. Dat is zaterdag gebleken. De topschutter van STVV was balvast, nuttig als aanspeelpunt én scoorde. In de tweede helft liet de Japanner twee kopkansen onbenut. Toch ogen de statistieken van Suzuki fraai met vijftien goals en drie assists in de competitie.

Steve De Ridder was na afloop lovend over Suzuki. "Suzuki maakt altijd zijn doelpunten en hij kan als geen ander een bal bijhouden. Hoe hij het doet, ik weet het niet, maar hij is zo sterk."

Ook Peter Maes, die doorgaans niet graag over individuele prestaties spreekt, liet zijn licht schijnen op zijn goalgetter. "Yuma blijft een speler waar heel veel werk aan is. Het is duidelijk dat hij nog een grote groeimarge heeft, qua keuzes maken en ook slimmer zijn naar de scheidsrechter toe. Maar hij beschikt over de kwaliteit om altijd op de juiste plaats te staan in de zestien meter."