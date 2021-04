Tottenhamspeler Davinson Sanchez slachtoffer van racisme op instagram na gelijkspel tegen Newcastle

Tottenham speelde zondagavond gelijk tegen Newcastle. Nadat speler Davinson Sanchez van het veld stapte wachtte hem een onaangename verrassing. Hij werd racistisch bejegend op instagram. De speler deelde een screenshot van de reactie op zijn account.

Een (anoniem) account plaatste meerdere aap-emoji's onder een foto van de speler. Hij reageerde op zijn plaats met een slaap-emoji en de tekst "niks verandert". Daarmee doelt hij op het feit dat dit het zoveelste incident is, desondanks talloze anti-racisme campagnes.

Tottenham veroordeelde de reacties van de 'fan' en roept social media bedrijven op om actie te ondernemen tegen anonieme accounts. Tijdens de internationale break werden spelers van Wales, Ben Cabango en Rabbi Matondo, beiden 20, ook online racistisch bejegend via priveberichten. De politie van South Wales is daarop een onderzoek gestart. Facebook heeft al laten weten dat ze stappen zullen ondernemen om stilaan komaf te maken met anonieme accounts.

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action.



We stand with you, @daosanchez26, and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL