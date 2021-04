Franse aanvaller Manchester United lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen door een knieblessure

De kans is bestaande dat Anthony Martial dit seizoen niet meer in actie zal komen. Dat heeft Ole Gunnar Solskjaer het voorbije weekend bevestigd. Martial heeft een knieblessure opgelopen in de interlandperiode met Frankrijk.

Na een geweldig seizoen verloopt het dit seizoen een stuk minder bij Anthony Martial. Hij is niet meer elke week de eerste keuze en hij vindt de weg naar het doel minder vlot. Zo scoorde de Fransman slechts vier doelpunten en gaf hij vijf assists in 22 wedstrijden in de Premier League. De kans dat er nog doelpunten zullen bijkomen is klein, want Ole Gunnar Solskjaer heeft het voorbije weekend bevestigd dat het seizoen van Martial er al wel eens op zou kunnen zitten. De aanvaller kampt met een knieblessure die hij heeft opgelopen in een interland met Frankrijk.