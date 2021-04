Opnieuw coronabesmettingen bij Juventus, wedstrijd tegen Napoli voor derde keer uitgesteld?

Volgens Corriere dello Sport zijn er opnieuw enkele positieve coronatests vastgesteld bij Juventus. Woensdagavond zou de club het opnemen tegen Napoli, de ploeg van rode duivel Dries Mertens.

Slecht nieuws uit Turijn. Bij Juventus zouden namelijk weer enkele positieve gevallen van corona geconstateerd zijn. Bonucci en Demiral testten al positief, maar nu zou er dus ook een nadere speler het virus opgelopen hebben.

Mochten de gevallen blijven oplopen dan zou deze partij voor de derde keer uitgesteld moeten worden. De partij stond normaal gezien gepland voor 4 oktober maar toen kon de ploeg van Dries Mertens niet afreizen wegens verschillende coronabesmettingen in de kern. De partij zou dan midden december ingehaald worden, maar toen hadden beide clubs een verzoek ingediend om de partij uit te stellen. Die datum werd dan 7 april.

Hoewel Juventus niet meegedeeld heeft welke speler precies positief getest heeft, lijkt het te gaan om iemand die de afgelopen interlandperiode bij de Azzurri heeft gezeten. In dat geval zou het over Giorgio Chiellini, Federico Chiesa of Federico Bernardeschi kunnen gaan. Maar momenteel blijft de wedstrijd gewoon doorgaan.