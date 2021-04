Lierse-Kempenzonen zet vier spelers op non-actief: "Beter om zo door de zure appel te bijten"

Lierse Kempenzonen heeft knopen doorgehakt. De evaluatie van de kern is al gemaakt en sommige jongens hebben al te horen gekregen dat ze voor volgend seizoen niet meer in de plannen passen. Dat heeft ook al gevolgen voor dit seizoen.

Ben Santermans, Simon Van Geet, Sava Petrov en Jamal Aabbou kregen al te horen dat ze moeten vertrekken en dat had blijkbaar zijn weerslag op hun motivatie. "Niet iedereen gaat daar op eenzelfde manier mee om en voor sommige jongens bleek het moeilijk de klik te maken tot het einde van het seizoen", klinkt het in GvA bij Tom Van Imschoot.

Het viertal is dan ook uit de A-kern gehaald en komt niet meer in actie dit seizoen. "Dan moet je knopen doorhakken. Vooral de 0-5 aan de rust in de oefenmatch tegen KV Mechelen is in dat opzicht hard aangekomen. Als de motivatie ontbreekt, houdt het op. En is het voor iedereen beter om op deze manier door de zure appel te bijten.”