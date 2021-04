Peter Vandenbempt tipt bekerwinnaar: "De waarheid van vandaag"

De competitie loopt op zijn einde en stilletjes maar zeker mogen we naast de play-offs ook aan de bekerfinale van 25 april beginnen denken.

Ook analist Peter Vandenbempt doet dat. Hij is voorzichtig met zijn keuzes. “Zeggen dat we de top 4 kennen door de overwinning van Racing Genk in Leuven, op dergelijke roekeloosheid ga je me in deze gekke coronacompetitie, waar ook staartploegen traditioneel ineens veel punten beginnen te pakken, niet betrappen”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Anderlecht staat na dit weekend ten nadele van KV Oostende op de vierde stek. “Vorige week zou ik KV Oostende al genoteerd hebben voor de top 4, want die moesten nog spelen tegen Waasland-Beveren, Cercle Brugge en het uitgebluste Beerschot. Maar kijk: ze verliezen van Waasland-Beveren en zitten ook met veel blessures. De VAR wil ook niet mee voor KV Oostende.”

Vandenbempt heeft ook zo zijn idee over de bekerfinale. “Genk was in Leuven gewoon ronduit indrukwekkend met uitstekend voetbal en veel kansen. Met bovendien ook veel uitblinkers. Ik waag het er toch op: Racing Genk is toch favoriet voor de bekerfinale tegen Standard, dat na de rust ook echt goed was tegen AA Gent, én misschien wel voor de tweede plaats. Maar dat is de waarheid van vandaag.”