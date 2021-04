Gent heeft toch een man die strafschoppen kan trappen? "Nee, hij trapt ze ook niet met zijn ogen dicht binnen"

Hoe zit dat nu met de aangeduide spelers bij AA Gent om een strafschop te nemen? Blijkbaar kan niemand ze nog deftig trappen? En Sven Kums?

Kums heeft in het verleden bewezen dat hij er wel kan scoren. In het seizoen 2015-2016 scoorde hij er negen van de twaalf. Maar momenteel is hij niet aangeduid. “Sven zou wel willen, maar hij is ook niet de specialist die ze met de ogen dicht binnen trapt”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

“Hij heeft er destijds twee op rij gemist en dan begint een speler te twijfelen. Wij hebben geen specialist. Ik snap niet waarom spelers iets anders doen in een wedstrijd dan op training. Dan gaan die wel binnen. In een wedstrijd lijkt plots alles vergeten en weten ze niet meer hoe ze die getrapt hebben.”