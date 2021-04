Geen spijt van keuzes die hij maakte? "Na de coronabreak veranderde het"

Ajax speelt in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. Justin Kluivert zou zonder zijn uitleenbeurt tegen zijn ex-ploeg gespeeld hebben.

Justin Kluivert zou met AS Roma tegen zijn ex-ploeg Ajax Amsterdam kunnen gespeeld hebben, maar hij werd door de Romeinen uitgeleend aan RB Leipzig. In 2019 koos hij om naar AS Roma te verkassen. "Of ik nu niet verder was geweest als ik bij Ajax was gebleven? Dat zijn vragen die niemand, dus ook ik niet, kan beantwoorden”, reageert de Nederlander bij Algemeen Dagblad.

Toch heeft hij wel een beetje spijt als hij ziet hoe het bij Ajax allemaal loopt. “Ik heb wel eens gedacht: als ik was gebleven, dat ik hopelijk een aandeel had gehad in dat mooie Champions League-seizoen. De uitschakeling tegen Spurs deed mij ook pijn. Maar je weet nooit hoe het was gelopen.”

Bij AS Roma liep het niet zoals hij verwacht had. “Blessures spelen ook een rol. Daar had ik in mijn tweede jaar in Rome last van. Ik kreeg meer basisplaatsen dan in mijn eerste jaar. Aan het eind mocht ik vaak vanaf het begin spelen. Als ik een keer niet begon, was het nieuws en leek het alsof ik weinig speelde. Maar ik vond van niet. Ik begon vaak in de basis en scoorde ook. Na de coronabreak veranderde dat. Daarom ging ik op huurbasis naar Leipzig. Spijt? Nee, zeker niet. Niet van mijn stap naar Roma en ook niet van die naar Leipzig."