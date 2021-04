Moet Atletico Madrid titel vrezen nu Luis Suarez uitgevallen is?

De spits van Atletico Madrid heeft zich vandaag op training geblesseerd. Hij heeft een spierblessure in het linkerbeen opgelopen.

Stevige tegenvaller voor Atletico Madrid. Spits Luis Suarez is geblesseerd uitgevallen op training. Hij heeft een spierblessure opgelopen in het linkerbeen.

Atletico Madrid staat aan de leiding in de Spaanse competitie met een punt voorsprong op Barcelona en drie op Real Madrid.

De blessure is een nieuwe domper voor Atletico Madrid, dat eerder al uitgeschakeld werd in de Champions League door Chelsea. Suarez zal wellicht drie weken afwezig zijn. Hij miste dit seizoen al eens vier wedstrijden nadat hij coronapositief was.