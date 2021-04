Nieuwe blessure voor Mangala bij Stuttgart

Mangala viel op training geblesseerd uit. De 23-jarige middenvelder liep een spierblessure in het dijbeen op.

Mangala werd vorige maand voor het eerst opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez. Hij werd echter wegens niet fit genoeg doorgestuurd naar zijn club.

Mangala speelde tegen Hoffenheim midden maart zijn laatste partij. Hij is zeker out voor de volgende twee wedstrijden, tegen Bayern en Werder Bremen.

ℹ️ @JMangala_8 suffered a thigh muscle injury in training, putting him out of action for the time being.



Get well soon, Orel! 🙏#VfBhttps://t.co/ROk6qK9n6v