Te nemen of te laten! 'Real Madrid zet Sergio Ramos onder druk met eerste én laatste voorstel'

De komende weken moeten duidelijk maken of Sergio Ramos volgend seizoen nog voor Real Madrid voetbalt. De Spaanse grootmacht is niet van plan om nog te onderhandelen.

Marca weet dat Real Madrid niet van plan om is om nog toegevingen te doen aan Sergio Ramos. De Koninklijke deed het clubicoon een voorstel om zijn contract voor één seizoen te verlengen aan dezelfde voorwaarden. De voorbije seizoenen kreeg enkel Cristiano Ronaldo als dertiger een meerjarig contract in het Estadio Santiago Bernabeu.

De Madrileense bestuurskamer twijfelde om ook voor Ramos een uitzondering te maken, maar dat is niet langer het geval. Eder Militao en Nacho - Ramos ligt momenteel in de lappenmand - hebben de voorbije weken bewezen dat ze klaar zijn om de aanvoerder op te volgen. En dus is de boodschap voor Ramos simpel: te nemen of te laten.