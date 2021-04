'Samenwerkingsdeal is rond en dus wil opvallende club ervaren rotten weghalen bij KV Oostende én OH Leuven'

Een samenwerkingsverband kan al eens deuren openzetten voor nieuwe gelden om te investeren in de markt. Het is in België niet anders.

Zo is er Mandel United, een amateurclub die bekendmaakte dat het een samenwerking heeft afgesloten met de Franse groep Strive. Dat zou voor de nodige gelden moeten zorgen voor de amateurs, die op termijn een profclub willen worden in ons land. Versterkingen Volgens Het Nieuwsblad denken ze alvast aan enkele profspelers om de kern met de nodige ervaring te versterken. Gauthier Libbrecht van Deinze (1B), Brecht Capon van KV Oostende en Tom Van Hyfte van OH Leuven worden daarbij genoemd.