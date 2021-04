Deze recordtransfer liet Lionel Messi aan zich voorbijgaan

De Argentijn maakt het mooie weer bij FC Barcelona, maar Lionel Messi had nu evengoed ergens anders kunnen spelen.

Volgens de Britse krant The Sun stond Lionel Messi tijdens de zomermercato van 2006 heel dicht bij een transfer naar Inter Milan. De Italianen zouden op dat moment een waanzinnig bod uitgebracht hebben.

Volgens The Sun zou er toen 250 miljoen euro op tafel gelegen hebben om Messi in de Serie A te krijgen, maar de transfer kon in Barcelona niet op de nodige medewerking rekenen.

Een bedrag van 250 miljoen euro is nog nooit betaald geweest. De duurste transfer is nog steeds die van Neymar. PSG had 222 miljoen euro voor hem over.