Laatste kans voor KV Mechelen om PO2 te halen: "Ni zievere ... speile" en "Seizoen dan mislukt?"

KV Mechelen krijgt tegen tegen Zulte Waregem zijn laatste kans om PO2 te halen. Als de ploeg van Wouter Vrancken niet wint, is het voorbij.

KV Mechelen speelt zaterdagavond tegen Zulte Waregem en krijgt daarbij een laatste kans om bij de top acht te eindigen. “We moeten er alles aan doen om op de slotspeeldag nog te kunnen meestrijden”, zegt Wouter Vrancken.

“Ni zievere ... speile”. Dat is het motto voor KV Mechelen volgens de trainer. “Ik denk dat we gewoon voor zes op zes moeten gaan. Voor het weekend valt er weinig zinnigs te vertellen over onze kansen op PO2. Pas na dit weekend weten we meer. De puntenkloof met de achtste plaats is op zich nog speelbaar. De moeilijkheid is eerder het aantal ploegen dat er nog tussen ons en die achtste plaats staat.”

Een gelijkspel tegen Zulte Waregem is dan ook onvoldoende. “We moeten er alles aan doen om op de slotspeeldag nog te kunnen meestrijden voor PO 2. In dat opzicht is het simpel. Met minder dan drie punten is het gedaan. Of ons seizoen dan mislukt is? Deels wel. De top acht was ons doel. Ik blijf er ook bij dat dat een realistische ambitie was. Anderzijds hebben we dit seizoen misschien wel ons beste voetbal gespeeld sinds ik hier coach ben. Daar ben ik dan weer wel heel tevreden.”