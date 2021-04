Van de Jupiler Pro League naar de top van Europa: Diallo en Mbemba in het spoor van de Rode Duivels

Er zijn enkele succesverhalen die een passage hebben gehad in de Jupiler Pro League. Kijk maar naar Ivan Perišić, die vorig jaar nog de Champions League won met Bayern München. Hij is lang niet het enige voorbeeld van een succesverhaal dat begon in onze Belgische competitie.

We zullen de huidige editie van het kampioenenbal nemen als voorbeeld. Welke spelers zijn er in de kwartfinale van de Champions League in actie gekomen die ooit een passage hebben gehad in de Jupiler Pro League?

Onze Rode Duivels

Er zijn dus twee Rode Duivels in actie gekomen, die ooit in de Jupiler Pro League hebben gespeeld. Kevin De Bruyne bij Manchester City en Thomas Meunier bij Dortmund.

De Bruyne brak in 2009 door bij Racing Genk en speelde drie volle seizoenen in onze Belgische hoogste klasse. Na nog passages bij Werder Bremen, Chelsea en Wolfsburg kwam hij bij Manchester City terecht. Waar hij nu een onmisbare pion is geworden.

© photonews

Thomas Meunier is een beetje een laatbloeier. Op jonge leeftijd brak Meunier door in de eerste ploeg van Virton, die op dat moment in derde klasse speelde. Na twee jaar in de lagere afdelingen van België gespeeld te hebben, verhuisd Meunier na twee jaar naar Club Brugge. Daar maakt hij uiteindelijk zijn debuut op negentienjarige leeftijd in de hoogste voetbalklasse.

Al snel wordt Meunier titularis in Jan Breydel. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt en hij mag mee naar het EK van 2016 in Frankrijk. De Waal presteert goed in de nationale ploeg, zo goed zelfs dat hij ineens een transfer versiert naar PSG.

Na relatief veel gespeeld te hebben bij PSG, maar nooit écht titularis te zijn geworden, besluit de Belg te vertrekken naar Borussia Dortmund. Zijn huidige club dus.

© Photonews

Buitenlanders met een Belgisch verleden

Om te kijken naar de Jupiler Pro League als een springplank voor talenten, is het misschien interessanter om eens de buitenlanders te bekijken die een passage in de hoogste Belgische voetbalklasse hebben gehad. Chancel Mbemba en Abdou Diallo bijvoorbeeld; beiden waren actief op de Belgische voetbalvelden en kwamen in actie in de kwartfinale van de UEFA Champions League.

Chancel Mbemba is zijn profcarrière begonnen op de Belgische velden. Na zijn debuut bij de eerste ploeg van Anderlecht, is hij onmiddellijk een onmisbare pion in het centrum van de verdediging bij de Brusselaars geworden. Na twee jaar dienstverlening bij Anderlecht, mocht de Congolees zich gaan bewijzen in de Premier League.

Bij Newcastle speelt de verdediger het eerste seizoen alles. Maar Newcastle zakt wel naar de Championship. Memba’s tweede en derde jaar bij Newcastle waren wat moeilijker, hij belandt op een zijspoor en verhuist naar Porto. Porto is zijn huidige club waar hij, na een moeilijk eerste jaar, titularis is geworden en vast in de basis staat naast Pepe (ex-Real Madrid).

© Photonews

Abdou Diallo; Fransman en momenteel bij PSG. Woensdagavond nog 90 minuten gespeeld tijdens de 2-3 winst in de Allianz Arena. In het seizoen 2015/16 was Diallo nog titularis in het Regenboogstadion. De verdediger was op dat moment eigendom van AS Monaco en werd uitgeleend aan Zulte Waregem. Na sterke prestaties kwam hij via Mainz en Dortmund bij PSG terecht.

© photonews

Successen na de Jupiler Pro League

Dit waren slechts enkele verhalen van spelers die succes hebben gehad na hun passage in de Jupiler Pro League. Er zijn uiteraard nog veel meer verhalen. Je zou kunnen zeggen dat onze Belgische competitie een mooie tussenstap is voor spelers, om erna naar een topcompetitie te gaan.