Jarige Kompany zou elke week tegen Club Brugge willen spelen: "Ik kan mezelf als clown verkleden en mijn spelers zouden nog progressie maken, maar..."

Morgen wordt Vincent Kompany 35 jaar oud. De trainer van Anderlecht gaat de viering daarvan wel uitstellen, want "ik ben momenteel enkel met Brugge bezig". Al zou een zege de taart alleen maar zoeter maken natuurlijk.

Vincent, twee keer gewonnen na elkaar en een heel goeie prestatie tegen Antwerp. Zit het goed in je spelersgroep?

"Ik blijf heel voorzichtig. Het belangrijkste is hoe we ons voorbereiden. Ik heb hier in deze zaal ook gezeten na Kortrijk, na Genk in de beker... Ik wil heel kalm blijven. We hebben een resultaat gehaald na een heel serene week waarin we ons goed konden voorbereiden en de energie op het juiste moment losten."

Je hebt hier dit seizoen tig keer gezegd hoe gelijkwaardig je kern is. Maar mogen we nu toch zeggen dat je een basiselftal gevonden hebt?

"Nee! (met nadruk) Als ik morgen elf andere spelers moet opstellen, heb ik er ook vertrouwen in. Iedereen in mijn kern van 35 - ik herhaal: 35 - heeft toegang tot hetzelfde kennisniveau. We trainen ook niet met een A- en een B-ploeg. Alle jongens worden hetzelfde gestimuleerd. Voor een aantal jongens zal het voor iedereen duidelijk zijn dat ze in de basis horen. Maar ik heb geen Vormer en Vanaken, het verschil is toch nog belangrijk. Heb ik jongens die dat niveau gaan halen en erover gaan? Zeker weten! Maar nu is het nog met hoogtes en laagtes."

Is het verschil nu wel veel kleiner geworden met Brugge?

"Dat gaat zich op het veld moeten uitwijzen. Daar wordt alles bewezen. Mijn groep maakt progressie. Het zou ook erg zijn als dat niet het geval was. Ik zou mij als een clown kunnen verkleden en ze zouden nog progressie maken. Mijn rol is om het sneller te laten gaan dan met iemand anders. Als ik kon kiezen zou ik tien keer na elkaar tegen Brugge spelen, want in die matchen zetten ze het meeste stappen. In die matchen maken ze ook individueel het meeste progressie."

Intensiteit is wel het belangrijkste woord dat valt in je kleedkamer. Compenseer je zo het gebrek aan lengte?

"Intensiteit is het belangrijkste ook. Als we onze voet terugtrekken of minder in duel gaan, hebben we weinig kans. Brugge is ook de ploeg die het meeste lange ballen hanteert. Logisch, naar het profiel van hun spelers. Maar defensief zijn wij de tweede beste ploeg. Het is geen kwestie van lengte, maar van intensiteit."

Denk je nu meer kans te hebben?

"Deze match is voor de fans superbelangrijk, maar het is ook de match waarvoor Club zich nu nog eens echt zal opladen. Voor mij is het wel makkelijker om op te bouwen, want iedereen is natuurlijk gemotiveerd. Jonge gasten reageren soms heel anders op twee zeges na elkaar dan gasten die vier jaar ouder zijn. Een topmatch is perfect om hen scherp te houden. Ik wil dat ze vertrouwen uitstralen, maar wij kunnen ons niet permitteren om tijdens de week onze taken niet uit te voeren."

Nog een vraagje: is je team fit?

"Ja, en daarmee geef ik waarschijnlijk al meer informatie dan mijn collega in Brugge, want daar zijn wel nog wat vraagtekens. Maar ja, buiten Hendrik en Hannes is iedereen fit."