Overwinning voor AC Milan ondanks rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic na aanvaring met scheidsrechter

AC Milan heeft haar tweede positie verstevigd in de Italiaanse competitie. De Italiaanse topclub haalde het met 1-3 op het veld van Parma. Vroeg in de tweede helft moest AC Milan met tien man verder na een rode kaart voor sterspeler Zlatan Ibrahimovic.

AC Milan heeft een goede zaak gedaan in de Serie A. De club won vandaag met 1-3 op het veld van Parma na doelpunten van Rebic, Kessié en Rafael Leao. Gagliolo kon tussendoor nog tegenscoren voor Parma.

Toch had AC Milan het in de tweede helft niet onder de markt, want ze moesten lang met tien man spelen na een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse sterspeler had een aanvaring met de scheidsrechter, zoals u hieronder op de beelden van Eleven Sports kan zien.