Ex-speler van Zulte Waregem op de bank bij Bayern München

Bayern München neemt het deze middag op tegen Union Berlin en een ex-speler van Zulte Waregem neemt plaats op de bank.

Dimitri Oberlin is een naam die misschien niet bij veel voetbalfans een belletje zal laten rinkelen. Hij speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Zulte Waregem waarin hij in 22 wedstrijden driemaal kon scoren en één assist gaf. Hij kwam toen op uitleenbasis van FC Basel dat hem afgelopen transferperiode verkocht aan Bayern München waarin hij in de 2de ploeg speelt. Daar speelde hij tot nu toe 10 wedstrijden waarin hij zich éénmaal op het scorebord kon werken.

Bayern München moet vandaag liefst 9 spelers missen: Lewandowski, Goretzka, Gnabry, Süle, Hernández, Tolisso, Davies, Douglas Costa en Marc Roca. Zo moet Bayern teruggrijpen naar hun 2de ploeg om een elftal op de mat te brengen. Zo neemt Oberlin vandaag plaats op de bank en wie weet maakt hij zijn debuut voor Bayern.