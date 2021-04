Felice Mazzu blikt vooruit op de laatste wedstrijd in 1B met toch iets van spijt

Union speelt zijn laatste wedstrijd in 1B tegen Lommel en mag zich voorbereiden om volgend jaar in de Jupiler Pro League aan te treden. Op de website van Union werd er vooruitgeblikt met trainer Felice Mazzu.

De laatste thuisnederlaag van Lommel? Die dateert van het laatste bezoek van de mannen van Felice Mazzù. "We hebben elke keer van Lommel gewonnen, maar het waren telkens moeilijke wedstrijden. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het de ploeg is die het meest complete voetbal ontplooit van al onze tegenstanders. Maar met nog drie wedstrijden te gaan en vijf punten achterstand op Seraing zal het voor Lommel wellicht moeilijk worden om de tweede plaats te grijpen. Aangezien Seraing de dag ervoor speelt, zal de uitslag al bekend zijn bij de aftrap van ons duel. Maar wij zullen gewoon onze wedstrijd spelen zoals we dat gedaan hebben tegen Seraing…"

De context waarin we de titel hebben gepakt, was niet hetgeen waarvan Union had gedroomd. "Ik val wellicht in herhaling, maar ik vind het echt jammer dat we ons geluk niet hebben kunnen delen met de supporters. Het feest was niet helemaal af en daar zal ik altijd spijt van hebben."

Union speelt morgenavond thuis tegen Lommel om 20 uur.