Erling Haaland kan na Lionel Messi de best betaalde voetballer worden

Haaland kan na Messi de best betaalde voetballer ter wereld worden. Zowel vader Haaland als zijn manager Raiola zijn daar volop werk van aan het maken.

De naam van Haaland is de laatste weken niet weg te krijgen uit de transferbulletins over heel Europa. Vader Alf-Inge Haaland en makelaar Mino Raiola gingen langs verscheidene clubs uit Italië, Frankrijk, Spanje en de UK om de voorwaarden van een transfer te bespreken. Een rondje 'wie biedt het meeste'.

De Engelse krant The Mirror weet dat hij een recordcontract uit het vuur wil slepen voor zijn cliënt. De spelersmakelaar van onder andere Ibrahimovic zou voor Haaland namelijk een salaris van één miljoen pond (1,15 miljoen euro) per wéék eisen. Dit zou van hem de tweede best betaalde voetballer ter wereld maken. Want Messi is nog steeds de best betaalde voetballer ter wereld met 71 miljoen euro.



Het is natuurlijk de vraag of er überhaupt een club is die kan voldoen aan de eisen van Haaland. Want buiten een riant loon moet er natuurlijk ook nog altijd een transfersom betaald worden aan Dortmund.

Benieuwd welke club bereid is om het verst te gaan voor de goalgetter. Haaland scoorde dit seizoen 39 doelpunten in 41 wedstrijden voor club en land.