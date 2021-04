Indrukwekkend: Luikenaar mag 46e landstitel vieren op zeven speeldagen van het einde

In Griekenland is het doek over de competitie al gevallen op zeven speeldagen van het einde. Met positieve gevolgen voor een Belg.

Zondag was er de topper tussen Olympiakos en Panathinaikos, het team van Laszlo Bölöni. Het werd 3-1 voor de thuisploeg. 46e titel En dat was ook meteen voldoende voor Luikenaar Hugo Cuypers en co om nu al helemaal zeker te zijn van de titel in Griekenland. Het is al de 46e titel voor de recordkampioen in het land. Een knappe prestatie toch wel van het team, zeker zo vroeg op het seizoen. 🏆🏆🏆 Πολλά συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του 46ου Πρωταθλήματος Ελλάδος! @olympiacosfc #Olympiacos #Champions #GreekChampions #Olympiacos46 #slgr #Greece #Piraeus #WeLovePiraeus #Football #WeKeepOnDreaming #OlympiacosBC pic.twitter.com/ZAsI3Z5ODU — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 11, 2021