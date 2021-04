Union-CEO geeft uitleg bij stadiondossier en mythisch Joseph Mariënstadion: "Een verhuis naar de Heizel is géén optie"

Union SG maakt volgend seizoen na maar liefst 48 seizoenen de terugkeer in de Belgische hoogste voetbalklasse. De Brusselaars hebben ambitie en willen in de toekomst ook meteen een nieuw stadion om hun thuiswedstrijden in te spelen. Maar hoe zit het nu precies?

Er is al veel gezegd en geschreven over het Joseph Mariënstadion. Het stadion is een brok authentieke voetbalgeschiedenis, maar Union SG heeft simpelweg nood aan een nieuw én modern complex. Hoe zit het nu precies?

Eerder lieten we al weten dat Union SG vijftig miljoen euro opzij heeft staan voor de bouwplannen. Dat kan u HIER nog eens nalezen. Het is bovendien de bedoeling dat les Unionistes in 2024 al hun intrek nemen in het nieuwe stadion.

“Ik wil tegen de zomer het stadiondossier ontwarren”, beseft ook Philippe Borman dat het een ingewikkeld verhaal is. “We hebben alleszins een budget vrijgemaakt om het stadion te vernieuwen of om een nieuw stadion op te bouwen.”

Al is het wél de bedoeling dat Union in Vorst zal blijven voetballen. “Ik wil de fans geruststellen”, gaat de CEO verder in Het Nieuwsblad. “Van delokalisatie is geen sprake. We willen de band met het Joseph Mariënstadion nooit doorknippen. Een eventueel nieuw stadion komt dan ook in de buurt van het oude.”

We kregen enkele voorstellen voor shirtsponsoring, maar ook dat moet passen in het verhaal van Union SG

“Een verhuis naar de Heizel is dus geen optie”, is Bormans héél duidelijk. “In zo’n geval raak je aan de identiteit van de club. Zo kregen we ook enkele voorstellen voor shirtsponsoring, maar ook dat moet passen in het verhaal van Union.”