De stadionplannen worden concreet: 'Union heeft vijftig miljoen euro klaar voor nieuwe thuishaven'

Met Union SG keert er volgend seizoen een absolute traditieclub terug naar de Jupiler Pro League. Ook het Joseph Mariënstadion is een vleugje authentieke voetbalgeschiedenis. Al broeden de Brusselaars op verhuisplannen.

Philippe Bormans liet tijdens het titelfeest al optekenen dat het Joseph Mariënstadion niet mee kan groeien met de ambities van Union SG. Voor pakweg het vervangen van een lamp moet toestemming gevraagd worden. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

Het is dan ook de bedoeling dat Union tegen 2024 in een nieuw stadion zal voetballen. Dat weet Sport/Voetbalmazine. Voor de eerste fase van die plannen ligt alvast vijftig miljoen euro klaar. Enig probleem: de locatie. Er is discussie over drie terreinen in Vorst, maar voor de zomer moet er geen beslissing verwacht worden.