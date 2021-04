Ex-Beerschotter keert terug naar België en gaat weer in 1B aan de slag

Beerschot verkocht Alexander Maes dit seizoen aan het Roemeense Arges Pitesti, maar dat avontuur blijft bij een half seizoen. Volgende jaargang speelt hij voor Lierse Kempenzonen.

Maes heeft er een woelig seizoen opzitten in Roemenië en kijkt uit naar zijn terugkeer. “Ik steek niet weg dat ik goed mijn boterham verdien in Roemenië, maar de voorbije maanden hebben me geleerd dat ook andere zaken heel belangrijk zijn. Niet in het minst dicht bij je gezin en familie kunnen vertoeven en daarnaast ook plezier beleven aan het spelletje", zegt hij in GvA.

"Die combinatie heeft me meteen doen toehappen toen Lierse op de proppen kwam. Ik heb altijd heel veel respect voor die club gehad en was meteen verkocht toen de directie me hun project voorlegde. Neen, ik had geen zin om nog langer te wachten of andere opties af te wegen.”