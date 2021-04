Topkinesist Maesschalck bespreekt gevallen van Hazard en Witsel... "Ik zou niet weten waarom het niet goed komt"

We hebben nog steeds hoop dat we in juni met onze sterkste ploeg naar het EK kunnen. Daarbij zal veel afhangen van de revalidatie van Eden Hazard en Axel Witsel. Voor die laatste wordt het heel moeilijk. Ook topkinesist Lieven Maesschalck kan daar nog geen hoop over geven.

Maesschalck neemt Witsel stevig onder handen. Onze zorg is dat hij kan terugkeren op zijn hoogste niveau. Je mag vragen of hij het EK nog haalt, maar ik zal daar niet op antwoorden. Bij dit soort blessures mag je geen deadlines stellen", klinkt het bij Sporza. Eden Hazard moet wel fit geraken, maar ook bij hem is het nog even koffiedik kijken. "Hij is bezig aan een comeback en hij weet wat hij moet doen. Ook hem mag je geen deadlines opleggen. Hij moet nu 100 procent fit zijn. Ik zou niet weten waarom het niet goed zou komen met Eden."