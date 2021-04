📷 Ibrahimovic zorgt wederom voor ophef in Italië na gelekte foto's

Het is de week van Ibrahimovic niet. Vorige week kwam de Zweed negatief in de media nadat hij een leeuw zou hebben doodgeschoten in Zuid-Afrika tien jaar geleden. Afgelopen weekend werd de spits dan weer bij AC Milan uitgesloten in de 1-3-zege op het veld van Parma.

Maar daar stopt de miserie voor 'Ibracadabra' niet. De Milan-aanvaller werd in een gezelschap aan een tafeltje in een restaurant gefotografeerd, terwijl de restaurants in Italië momenteel alleen maar afhaalmaaltijden mogen aanbieden. Het management van Zlatan ontkent alles. "Het klopt niet, het restaurant was wel degelijk gesloten en het ging om een werkvergadering", klinkt het in Het Laatste Nieuws. De restauranteigenaar meent dat de Zweed wel degelijk aanwezig was, maar dat er niks werd gegeten."We dronken gewoon een flesje wijn onder vrienden, we zijn al lang bevriend."