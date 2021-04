Nieuwe Kompany op komst bij Anderlecht? Onderhandelingen gestart over profcontract

Het is algemeen geweten dat Anderlecht een goede jeugdacademie heeft. Ethan Butera zou wel eens het nieuwe grote talent kunnen zijn. Hij staat al een tijdje in de belangstelling van grote clubs. Anderlecht onderhandelt nu met hem over een profcontract.

Ethan Butera kan wel eens het nieuwe grote talent zijn dat voortkomt van een opleiding op Neerpede. De centrale verdediger wordt morgen vijftien jaar oud en kan vanaf dan een profcontract ondertekenen. Anderlecht doet er alles aan om het grote talent uit de handen van andere ploegen te houden, want er zijn er wel wat met interesse. Ajax, Juventus en Atalanta houden de jonge Belg al een tijdje in de gaten. Wat @PatVercruysen al een paar keer deed uitschijnen: #RSCA-jeugdproduct Butera zal normaal gezien een profovereenkomst ondertekenen. Er liggen wel clubs als Atalanta en Juventus op de loer. Zie HLN. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) April 15, 2021 Pieter-Jan Calcoen, Anderlechtwatcher van Het Laatste Nieuws, liet weten dat Patrick Vercruysen meer informatie zou hebben omtrent de situatie van Butera. Op Twitter liet Vercruysen weten dat de linksvoetige centrale verdediger voor drie jaar zal tekenen en dat het scenario voor de verdere ontwikkeling van Butera al is uitgetekend. Voetbal in de genen Jonathan Butera, de vader van Ethan, speelde ooit ook in de Belgische eerste klasse. Rond de eeuwwisseling brak de defensieve middenvelder door bij RWDM. Hij speelde verder ook nog voor VW Hamme, KFC Strombeek, FC Brussel, Willebroek, KFCO Wilrijk, KSKL Ternat en FC Pepingen. Later werd hij ook nog trainer van Ternat.